Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 18:07

Tic-tac.

Avec une qualification en Europe, une première depuis 1995 et une saison particulièrement réussie, Nottingham Forest aurait dû repartir sur des bases saines pour ce nouvel exercice. C’était sans compter sur le pirate en chef, Evángelos Marinákis, plus connu pour ses magouilles que son management. La saison passée, il n’avait pas hésité à rentrer sur la pelouse pour enguirlander le pauvre Nuno Espirito Santo , qui n’avait pas pu rester dans le fameux top 5. Une petite fracture qui est toujours d’actualité, selon le technicien de Nottingham.…

