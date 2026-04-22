Tensions autour d'une banderole des ultras nantais au Parc des Princes

Ça a le mérite d’être clair. En match décalé de la 26 e journée de Ligue 1, Nantes joue sa survie au parc des Princes contre un PSG en pleine préparation de sa demi-finale de Ligue des champions. Après un premier quart d’heure très tranquille et l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia sur penalty (13 e ), le parcage nantais, muet, a sorti une banderole sur laquelle était inscrite : « Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit… On vous vomit. »

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UL, au Parc des Princes pour SOFOOT.com