«Quand le PSG joue contre Liverpool, c'est de la rigolade» : Vahid Halilhodžić impressionné par le PSG

«Quand le PSG joue contre Liverpool, c'est de la rigolade» : Vahid Halilhodžić impressionné par le PSG

Vahid dépité, Vahid résigné. Logiquement battu à Paris (0-3), le FC Nantes stagne à cinq points d’Auxerre et des barrages. Les Canaris doivent encore affronter Rennes, Marseille, Lens, et Toulouse dans cette fin de saison qui a tout d’un calvaire. En conférence de presse d’après-match, Vahid Halilhodžić s’est montré dépité : « Depuis mon arrivée, tout est contre nous. »

« Ça fait mal »

« Je suis très triste, a poursuivi l’entraîneur, en tribunes ce soir. Je suis triste de voir le FC Nantes dans cette position. Ça fait mal. Je suis venu pour essayer de faire cet exploit [le maintien]. C’est dur. Je ne regrette pas, c’est mon club. J’ai beaucoup d’attachement. » Vahid n’a toujours pas gagné avec Nantes, mais a enchaîné : « Si j’étais arrivé un mois avant, peut-être que ça aurait changé pas mal de choses. Cette situation est inacceptable. Pourquoi c’est arrivé ? Je ne vais rien dire ce soir. » Avec 20 points après 30 matches de Ligue 1 2025/26, Nantes affiche son plus faible total à ce stade.…

UL, au Parc des Princes pour SOFOOT.com