Marseille et Auxerre se font taper sur les doigts

Les joies de la « Police des terrains », comme elle s’appelle officiellement. Suite à un « usage massif d’engins pyrotechniques » de la part de ses supporters, l’Olympique de Marseille a vu la Ligue de Football Professionnel le sanctionner d’une « fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune Nord du Stade Orange Vélodrome » .

Même erreur et même punition, ou presque, pour Auxerre : en pleine course au maintien, l’AJA va devoir faire avec une « fermeture partielle jusqu’au 30 mai 2026 de la tribune OAH du Stade l’Abbé-Deschamps » . À noter, aussi, un nouveau retrait de carton : celui d’Augustine Boakye, qui a écopé d’un jaune lors de la défaite de Saint-Étienne à Bastia. C’est tout, pour le moment.…

FC pour SOFOOT.com