L'Atlético de Madrid perd, mais régale

Elche 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Affengruber (18 e ) et Silva (33 e SP, et 75 e ) pour Elche // Gonzalez (10 e et 34 e ) pour l’Atlético de Madrid

Aucun point, mais du spectacle. À l’occasion de la 33 e journée de Liga, l’Atlético de Madrid a réalisé une bien mauvaise opération dans la course au podium (quatre unités de retard sur Villarreal, troisième, et un match de moins à disputer) : sur le terrain d’Elche, les Colchoneros se sont en effet inclinés alors qu’ils sont passés en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu en raison du carton rouge de Thiago Almada (pour un tirage de maillot grotesque en position de dernier défenseur de l’ancien de Lyon). André Silva, auteur d’un doublé, et David Affengruber en ont profité pour donner la victoire à leur équipe.…

FC pour SOFOOT.com