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L'analyste vidéo de Guingamp doit dépanner... pour manque de joueurs
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 21:27

L'analyste vidéo de Guingamp doit dépanner... pour manque de joueurs

L'analyste vidéo de Guingamp doit dépanner... pour manque de joueurs

Gros budget, petit effectif ? Bien qu’il représente le cinquième club le plus riche de Ligue 2, Guingamp n’est pas à l’abri de mauvaises surprises . La preuve avec l’entraînement de ce mardi, où de nombreux absents n’ont pas pu tenir leur rang alors qu’une opposition à neuf contre neuf à clôturé la séance.

Résultat : Mattéo Leuranguer, normalement analyste vidéo, a dû chausser les crampons pour dépanner ! Selon les informations du Télégramme , celui qui « évolue au RC Ploumagoar en Régional 2 » a ainsi « fait le nombre comme latéral droit avec l’une des équipes » . La faute à une blessure, évidemment. Faites revenir Claudio Beauvue, ça peut toujours servir !…

FC pour SOFOOT.com

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