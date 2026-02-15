Tensions au PSG : la rançon de la gloire ?

Le PSG a prouvé au printemps dernier qu’il était possible de conquérir l’Europe avec un projet incarné par un collectif fort et des stars à son service. Les déclarations d’Ousmane Dembélé et les quelques frictions apparues à Rennes illustrent toutefois une chose : la recette semble difficile à maintenir sur le long terme.

« On doit jouer pour le Paris Saint-Germain pour gagner des matchs, parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres que l’on veut. » La sortie d’Ousmane Dembélé, sans même que la question ne porte sur le sujet, peut sembler relativement anodine au coup de sifflet final d’une prestation ratée à Rennes. Mais les états d’âme du Ballon d’or illustrent une chose : que le club de la capitale le veuille ou non, viser continuellement les sommets sans tête qui dépasse relève de l’illusion dans le football moderne.

C’est le PSG qui doit être en premier et pas les individualités.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com