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Tennis: Sinner se sépare de son entraîneur après cinq ans de collaboration
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 11:59

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Tennis : Open de Cincinnati

Tennis : Open de Cincinnati

Le numéro deux mondial ‌Jannik Sinner a annoncé vendredi se séparer de son ​entraîneur Darren Cahill après cinq ans de collaboration.

"Une grande partie de ce que je suis, en tant que joueur et en tant ​que personne, je te la dois", déclare l'Italien à son désormais ex-entraîneur ​dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Durant ⁠ces cinq saisons, je n’oublierai pas un seul jour. ‌Merci, mon ami, pour tout. Cela a été un privilège."

Selon les médias, l'ancien numéro deux mondial ​Magnus Norman serait ‌sur le point de remplacer l'Australien pour accompagner ⁠le quintuple vainqueur en Grand Chelem. Le Suédois de 50 ans avait auparavant entraîné son compatriote Robin Söderling et le Suisse ⁠Stan Wawrinka.

Il ‌viendrait épauler Simone Vagnozzi, qui, tout comme Cahill, ⁠a commencé à travailler avec l’Italien en 2022.

Jannik Sinner n'a plus ‌joué sur le circuit depuis son deuxième titre ⁠à Wimbledon obtenu en juillet dernier, et a ⁠annoncé le ‌mois dernier mettre fin à sa saison en raison d'une blessure ​à un genou.

Il devrait ‌tout de même faire son retour en décembre lors d'un tournoi d'exhibition en ​Arabie saoudite.

Sous la houlette de Darren Cahill, le Transalpin est passé de jeune espoir à numéro un mondial, même ⁠si son ascension a été interrompue par une suspension de trois mois en 2025 pour deux contrôles positifs au clostébol.

Il a cédé la semaine dernière sa place de numéro un mondial à l'Allemand Alexander Zverev.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version ​française Vincent Daheron)

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