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Paulo Fonseca dort au centre d'entraînement du Sporting
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:32

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Paulo Fonseca dort au centre d'entraînement du Sporting

Paulo Fonseca dort au centre d'entraînement du Sporting

Pas de temps à perdre. Paulo Fonseca a quitté Lyon cette semaine pour rejoindre le Sporting CP et remplacer Rui Borges, l’ex coach des Leões . En revenant au pays, il a l’opportunité d’entraîner son club de cœur.

Il a donc l’air plus que motivé à l’idée de jouer son premier match, samedi soir contre Moreirense, devant le public de José Alvalade. Tellement motivé qu’il a dormi à l’ Academia du Sporting , le centre d’entraînement des Lisboètes, comme le révèle Record .…

LP pour SOFOOT.com

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