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Les Bellingham sont au complet avec l'Angleterre
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:24

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Les Bellingham sont au complet avec l'Angleterre

Les Bellingham sont au complet avec l'Angleterre

Manque plus que la maman dans cette histoire. Après le père, le fils aîné, on demande le fils cadet ! Et voilà que Thomas Tuchel décide d’appeler pour la première fois le petit dernier de la famille, Jobe Bellingham , qui s’impose à Dortmund comme son frère auparavant.

Milieu de terrain lui aussi, il viendra compléter une belle hégémonie familiale. Le papa, lui, est l’un des meilleurs joueurs des championnats amateurs en Angleterre et a été appelé dans la sélection amateur des Three Lions .…

LT pour SOFOOT.com

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