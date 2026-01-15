 Aller au contenu principal
Tennis: Sabalenka favorite de l'Open d'Australie pour un 3e titre, Swiatek et Gauff dans la course
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 10:27

Aryna Sabalenka lors de son match d'exhibition contre la Tunisienne Ons Jabeur

par Shrivathsa Sridhar

Aryna Sabalenka s'avance en favorite de l'Open d'Australie où elle visera à partir de dimanche une troisième victoire, mais Iga Swiatek et Coco Gauff sont en embuscade pour ‍lancer leur saison de la meilleure des manières à l'occasion du premier Grand Chelem de l'année.

Auparavant plus ouvert que le tennis masculin, le circuit féminin vit un changement de dynamique ces dernières années dans les pas du trio qui s'est adjugé neuf des ‌12 derniers tournois du Grand Chelem.

En plus de viser un troisième sacre à Melbourne Park et un cinquième titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka cherchera à se racheter de sa défaite surprenante en finale de la dernière édition face ​à l'Américaine Madison Keys.

Lauréate du dernier Majeur de 2025, l'US Open, la Biélorusse a commencé sa saison 2026 par un ⁠premier titre au WTA 500 de Brisbane. Pour autant, la joueuse de 27 ans se veut prudente avant l'Open d'Australie.

"C'est le tennis, c'est le sport et c'est pour cela qu'il est si beau parce ⁠qu'on ne peut rien prédire", a-t-elle dit ‍lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses attentes pour la saison à venir après son ⁠triomphe à Brisbane. "C'est comme si chaque jour vous alliez sur le terrain et que vous prouviez votre niveau."

"La seule chose dont je suis certaine, c'est que je serai là, que je me battrai."

Parmi ses concurrentes, Iga Swiatek va se concentrer sur la pièce ​manquante de son puzzle après avoir remporté son premier Wimbledon l'été dernier. Un titre en Australie lui permettrait de réaliser, à 24 ans, le Grand Chelem en carrière et pourrait lui permettre de retrouver la première place mondiale.

"Ces deux choses sont des objectifs ⁠importants et difficiles à atteindre", a déclaré la Polonaise lors de l'United Cup, qu'elle a terminée par des ​défaites contre Coco Gauff et Belinda Bencic. "Il y a un long chemin à parcourir pour ​y parvenir. Dans un tournoi du ​Grand Chelem, il faut vraiment bien jouer pendant deux semaines, ne pas avoir de mauvais jours et être régulière."

"Atteindre la première ​place est également difficile, surtout quand Aryna joue très bien depuis ⁠quelques années. Je vais me concentrer sur moi-même, car c'est la seule façon d'y arriver."

LES AMÉRICAINES EN FORCE

En confiance après sa victoire à Roland-Garros en juin dernier, son deuxième Majeur après l'US Open 2023, l'Américaine Coco Gauff doit désormais gagner en régularité.

"J'aimerais aller loin dans tous les tournois du Grand Chelem cette année", a déclaré la troisième joueuse mondiale. "J'aimerais toucher la première place du classement. Ce serait ‌bien. Mais oui, il s'agit simplement d'être régulière tout au long de l'année."

Parmi les autres prétendantes, Madison Keys a joué son meilleur tennis à Melbourne l'année dernière et sera de nouveau une menace dans le tableau.

Sa compatriote américaine Amanda Anisimova pourrait également jouer un rôle important après avoir atteint les finales de Wimbledon et de l'US Open en 2025, tandis que la victoire d'Elena Rybakina aux finales WTA, en novembre, la place parmi les joueuses à ne pas sous-estimer.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Melbourne, version ‌française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
