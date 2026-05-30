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Tennis/Roland-Garros-Sabalenka qualifiée facilement pour les huitièmes de finale
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 16:22

Open de France

Open de France

‌La numéro un mondiale Aryna ​Sabalenka s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après ​sa victoire sans difficulté contre l'Australienne ​Daria Kasatkina (6-0, 7-5).

La ⁠Biélorusse de 28 ans a expédié ‌la première manche en 25 minutes avant d'être davantage ​bousculée ‌dans la seconde. Breakée d'entrée ⁠de deuxième set, elle a rapidement réagi avant de conclure la ⁠partie en ‌1h16 sur le service ⁠de son adversaire.

La finaliste sortante ‌rejoint les huitièmes de ⁠finale du Grand Chelem parisien ⁠pour la ‌quatrième édition consécutive.

Elle y défiera ​la Japonaise ‌Naomi Osaka, tête de série n°16, et qualifiée après ​une victoire dans un match de 2h58 face ⁠à l'Américaine Iva Jovic (7-6 (5), 6-7 (3), 6-4).

La quadruple lauréate en Grand Chelem n'avait jamais passé le troisième tour à la Porte d'Auteuil.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

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