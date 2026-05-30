Tennis/Roland-Garros-Sabalenka qualifiée facilement pour les huitièmes de finale

Open de France
La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après sa victoire sans difficulté contre l'Australienne Daria Kasatkina (6-0, 7-5).
La Biélorusse de 28 ans a expédié la première manche en 25 minutes avant d'être davantage bousculée dans la seconde. Breakée d'entrée de deuxième set, elle a rapidement réagi avant de conclure la partie en 1h16 sur le service de son adversaire.
La finaliste sortante rejoint les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien pour la quatrième édition consécutive.
Elle y défiera la Japonaise Naomi Osaka, tête de série n°16, et qualifiée après une victoire dans un match de 2h58 face à l'Américaine Iva Jovic (7-6 (5), 6-7 (3), 6-4).
La quadruple lauréate en Grand Chelem n'avait jamais passé le troisième tour à la Porte d'Auteuil.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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