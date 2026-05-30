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L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial
information fournie par So Foot•30/05/2026 à 16:05
L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial
Écosse 4-1
Buts : Curtis (45+1
e
) et Shankland (59
e
et 64
e
) et Christie (81
e
) pour la Tartan Army // Chong (17
e
) pour la Vague bleue
La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après sa victoire sans difficulté contre l'Australienne Daria Kasatkina (6-0, 7-5). La Biélorusse de 28 ans a expédié la première manche en 25 minutes ...
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