information fournie par So Foot • 30/05/2026 à 16:05

L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial

L'Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial

Écosse 4-1

Buts : Curtis (45+1 e ) et Shankland (59 e et 64 e ) et Christie (81 e ) pour la Tartan Army // Chong (17 e ) pour la Vague bleue

Expulsion : Locadia (38 e ) à Curaçao. …

MBC pour SOFOOT.com