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Le cortège des Parisiens est arrivé à la Puskás Arena
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 16:44

Le cortège des Parisiens est arrivé à la Puskás Arena

Le cortège des Parisiens est arrivé à la Puskás Arena

La route vers la gloire. Il y a un peu plus d’une heure, les supporters du Paris Saint-Germain se sont rassemblés au parc des sports MTK pour démarrer le cortège en direction de la Puskás Arena de Budapest pour vivre la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Après plusieurs minutes de marches dans une ambiance de feu rythmée par les chants à la gloire de leur équipe, les fans du club de la capitale sont bel et bien arrivés sur le parvis du stade de la capitale hongroise.

On pourra nous traiter de dingues de fous alliés seulement ces couleurs illuminent notre coeur celles du PARIS SG pic.twitter.com/gLPrytrudw…

MBC pour SOFOOT.com

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