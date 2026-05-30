Les mots de Luis Enrique avant la finale

Luis est dans la place. Juste avant de dévoiler sa composition d’équipe à la planète football pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique est passé chez Canal +. L’entraîneur du PSG assure que « ses joueurs sont prêts pour n’importe quel scénario.»

Le technicien espagnol est aussi revenu sur son discours d’avant match. « C’était très facile de motiver les joueurs parce qu’ils n’ont pas besoin de motivation. Ce qu’on a valorisé un petit peu, c’est le nombre de finale qu’on a joué ces trois dernières années.» Et de conclure : « On est confiant et on a envie de jouer cette finale. » …

MBC pour SOFOOT.com