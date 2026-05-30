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Une baleine échouée sur une plage de l'Ile de ré
information fournie par AFP 30/05/2026 à 16:19

La carcasse d'une baleine femelle qui s'est échouée avant de mourir à Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré, le 30 mai 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La carcasse d'une baleine femelle qui s'est échouée avant de mourir à Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré, le 30 mai 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture de Charente-Maritime et du réseau national d'échouages.

Le cétacé de douze tonnes s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Il s'agit d'un rorqual commun, la deuxième espèce de baleine la plus grande au monde derrière la baleine bleue, selon Jean-Roch Meslin, le coordinateur local du réseau national d'échouages.

Des passants regardent la carcasse d'une baleine femelle qui s'est échouée avant de mourir à Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré, le 30 mai 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Des passants regardent la carcasse d'une baleine femelle qui s'est échouée avant de mourir à Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré, le 30 mai 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La baleine "a été observée hier (vendredi) après-midi près des côtes puis s'est échouée vivante sur la plage avant la nuit, avant de décéder car on ne pouvait pas intervenir la nuit", a détaillé le spécialiste auprès de l'AFP.

Pour M. Meslin, il s'agit d'un "événement exceptionnel", seulement le troisième échouage d'un spécimen de cette espèce sur l'Île de ré, après un premier cas en 1920 et un autre en 2017.

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971, d'après l'observatoire Pelagis qui coordonne le réseau national d'échouages. Aucun n'avait été signalé depuis 2023.

La cadavre de l'animal devait être évacué samedi après-midi avant d'être autopsié pour identifier les raisons de l'échouage, a indiqué la préfecture de Charente-Maritime.

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