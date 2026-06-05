Tennis/Roland-Garros-Cobolli rejoint Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'Italien Matteo Arnaldi a déclaré forfait vendredi avant sa demi-finale de Roland-Garros en raison d'un "virus", a déclaré la Fédération française de tennis (FFT), alors qu'il devait défier son compatriote Flavio Cobolli, qualifié en conséquence pour la finale contre Alexander Zverev.

Flavio Cobolli, 14e joueur mondial à 24 ans, disputera dimanche sa première finale en Grand Chelem.

"Ce n'est pas ce que je voulais. Hier soir, j'ai commencé à me sentir mal et au dîner, j'ai commencé à me sentir pas très bien à l'estomac. Je me suis levé à une heure pour vomir", a expliqué Matteo Arnaldi en conférence de presse, à quelques mètres, sur l'estrade, de celui qui devait être son adversaire dans la soirée.

"Je n'ai pas réussi à m'alimenter tout au long de la journée", a-t-il ajouté. "Déclarer forfait avant sa première demi-finale en Grand Chelem, je ne le souhaite à personne."

"À chaque fois que je me lève, je me sens nauséeux. C'était la bonne décision à prendre", a estimé le Transalpin de 25 ans, 104e joueur mondial. "Je ne peux pas bouger, manger, boire, donc il n'y avait aucun moyen que je puisse jouer."

Matteo Arnaldi avait bénéficié en quarts de finale de l'abandon de son compatriote Matteo Berrettini pour se qualifier dans le dernier carré d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière. Avant ça, il avait passé 10h24 sur le court lors de son troisième tour et de son huitième de finale, au terme de matches en cinq sets.

Son adversaire Flavio Cobolli, assuré lundi d'entrer dans le top 10 ATP, a reconnu ressentir des sentiments mitigés après cette victoire sans jouer.

"Quand il est venu me voir il y a une heure, j'ai presque pleuré, j'étais carrément triste pour lui. Je suis triste et content en même temps", a-t-il reconnu en conférence de presse.

Auteur d'un très bon parcours, avec seulement deux sets lâchés en route, Flavio Cobolli a parfaitement su naviguer dans une partie de tableau ouverte par l'élimination au deuxième tour de son compatriote et numéro un mondial Jannik Sinner.

Il sera le troisième Italien de l'ère Open à disputer la finale de Roland-Garros après Adriano Panatta en 1976 et Jannik Sinner l'an passé.

(Reportage de Vincent Daheron)