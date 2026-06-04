Tennis/Roland-Garros-Chwalinska se qualifie en finale et poursuit son parcours de rêve

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

La folle épopée de Maja Chwalinska se poursuit : la Polonaise issue des qualifications s'est qualifiée jeudi pour la finale de Roland-Garros grâce à sa victoire contre la Russe Diana Shnaider (7-6 (4), 6-4) et affrontera samedi une autre Russe, Mirra Andreeva.

La 114e joueuse mondiale devient ainsi la première qualifiée à disputer la finale de Roland-Garros, la deuxième en Grand Chelem de l'ère Open après la Britannique Emma Raducanu lors de son triomphe à l'US Open 2021.

"Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il se passe", a-t-elle souri sur le court face à un public du court Philippe-Chatrier qui l'a adoptée. "Je suis folle parfois mais j'essaie de garder mon calme parce que ça m'aide à jouer mon meilleur tennis."

"Je veux juste savourer aujourd'hui", a ajouté celle qui dispute seulement son troisième tournoi du Grand Chelem.

Le duel de gauchères entre Maja Chwalinska et Diana Shnaider, le troisième seulement dans le dernier carré d'un Majeur depuis 1968, a été d'un bien meilleur cru que la première demi-finale du jour. Les longs échanges et les beaux points ont permis de réveiller le public du court Philippe-Chatrier, dont le toit était fermé.

Pour sa première demi-finale sur le circuit principal, Maja Chwalinska a usé de ses recettes préférées - amorties, effets, montées au filet à contretemps - pour venir à bout de son adversaire, 23e mondiale.

Poussée par le public français, la Polonaise a eu les nerfs plus solides pour remporter le tie-break de la première manche en gagnant cinq points consécutifs.

IMMENSE BOND AU CLASSEMENT

Après un échange de breaks au début du deuxième set, Maja Chwalinska a pris le service de Diana Shnaider dans le neuvième jeu, peu de temps après que celle-ci a demandé un temps mort médical. La joueuse de 24 ans a ensuite conclu d'un magnifique passing sur sa première opportunité après 2h10 de jeu.

Inconnue du grand public avant Roland-Garros, dont elle figure dans le tableau principal pour la première fois, Maja Chwalinska a fait tourner les têtes de toutes ses adversaires grâce à son jeu atypique.

Au cours de son étonnant parcours, elle a notamment éliminé la championne olympique chinoise de Paris 2024, Zheng Qinwen (6-4, 6-0), la Belge Elise Mertens, 21e mondiale (6-4, 6-0) ou encore la Française Diane Parry (6-3, 6-2).

Avant de rayonner sur l'ocre parisien, elle n'avait joué qu'un seul tournoi sur le circuit principal cette saison, le WTA 250 de Cluj-Napoca (Roumanie), où elle avait atteint les quarts de finale.

Quand il faut habituellement remporter sept matches pour triompher en Grand Chelem, la native de Miechow en a déjà gagné neuf en comptant les qualifications.

Classée au mieux 113e au cours de sa carrière, elle est déjà assurée de faire un immense bond puisqu'elle pointera aux alentours de la 21e place WTA lundi, voire de la 14e en cas de succès.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)