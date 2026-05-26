Tennis-Monfils défait par Gaston en 5 sets au 1er tour de son dernier Roland-Garros

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

Gaël Monfils a été éliminé lundi soir au premier tour de son 19e et ultime Roland-Garros par son compatriote français Hugo Gaston (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0) malgré une folle remontée, qu'il n'est pas parvenu à achever, après avoir compté deux sets de retard.

Près de huit mois après avoir annoncé que la saison 2026 serait la dernière de sa carrière, le Parisien de 39 ans, bientôt 40, a montré deux visages dans un court Philippe-Chatrier acquis à sa cause.

Coupable de nombreuses fautes directes et peu mobile face à la défense acharnée de son cadet lors des deux premiers sets, Gaël Monfils a ensuite presque tout renversé en s'appuyant sur son service. Il a été aidé, aussi, par le déclin physique de Hugo Gaston, qui a fait appel au staff médical à plusieurs reprises.

Mais après avoir emmené la rencontre au cinquième set, "la Monf" a finalement cédé : une rareté puisqu'il avait auparavant remporté 12 de ses 16 matches en cinq manches sur la terre battue parisienne - un record.

Défait par un Français pour la première fois à la Porte d'Auteuil, le vainqueur de Roland-Garros juniors en 2004 ne verra pas le deuxième tour du tableau principal pour la troisième fois seulement après 2005, pour son baptême, et 2020.

Grâce à sa première victoire de la saison sur le circuit principal, Hugo Gaston rejoint au prochain tour l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série n°25.

"Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la joie forcément mais beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi", a réagi le vainqueur du jour.

"Je voulais surtout le féliciter, le remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, les jeunes joueurs, pour ta carrière incroyable. C'est une légende française et de notre sport."

La gifle gagnante de coup droit pour lancer la partie n'était qu'un trompe-l'œil : Gaël Monfil a mis beaucoup de temps à entrer dans son match.

Peut-être en manque de repères après plus d'un mois sans jouer, le presque quadragénaire a cédé le premier set en 34 minutes.

Il aura dû attendre sa sixième opportunité pour enfin prendre le service de son adversaire, et ainsi débreaker au coeur de la seconde manche.

Quelques coups dont il a le secret, bien aidé par le toucher génial d'Hugo Gaston, ont enflammé le court central. Mais le jeune Tricolore a de nouveau breaké avant de conclure sur son service le deuxième set en 54 minutes.

Souvent trahi en première partie de soirée par son incapacité à convertir ses balles de break, le 218e joueur mondial a mis un moment avant de renverser la partie.

Il y est parvenu dans les troisième et quatrième manches, avec un jeu complètement retrouvé, et porté par un public qui ne demandait rien d'autre.

Expéditif dans le quatrième set (28 minutes) pour envoyer la partie au set décisif, il semblait en passe de prolonger son aventure. C'était sans compter sur Hugo Gaston, revigoré pour attaquer pied au plancher cette cinquième manche.

Le huitième de finaliste 2020 a déroulé dans un court central franchement refroidi par la tournure des événements mais rapidement debout après la balle de match pour ovationner le héros malheureux du soir.

(Reportage de Vincent Daheron)