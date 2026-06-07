Tennis-L'Allemand Alexander Zverev remporte Roland-Garros 2026

L'Allemand Alexander Zverev a remporté dimanche à Roland-Garros son premier tournoi du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale contre l'Italien Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1).
Le troisième joueur mondial, âgé de 29 ans, est le premier Allemand à triompher sur la terre battue parisienne à l'ère Open (depuis 1968).
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)
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