Tennis-Elina Svitolina annonce se séparer de Gaël Monfils, invoquant les conséquences de la guerre

Elina Svitolina, sixième joueuse mondiale de tennis, a annoncé lundi se séparer du Français Gaël Monfils, ancien numéro six mondial du circuit ATP, l'Ukrainienne précisant que le poids émotionnel de la guerre menée par la Russie contre son pays natal l'avait amenée à ressentir le besoin de se redécouvrir.

Le couple s'était marié en juillet 2021 et leur fille avait Skai est née en octobre 2022.

Annonçant cette séparation dans un post Instagram, Elina Svitolina a décrit les difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée depuis l'invasion de l(Ukraine par la Russie en février 2022.

"C'est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à partager. Tout le monde sait à quel point l’Ukraine compte pour moi. Ce dont j’ai rarement parlé, c’est de ce que la guerre m’a fait vivre intérieurement".

"L'année dernière, je vous avais dit que je devais m’éloigner des courts parce que je n’étais pas dans le bon état d’esprit. Aujourd’hui, je souhaite m’ouvrir un peu davantage. Ce que vous n’avez pas vu, ce sont les nuits blanches, les doutes et le sentiment de me perdre peu à peu".

"Gaël a tout vu. Il n’a jamais lâché ma main. Nous nous sommes battus ensemble pendant longtemps, de toutes nos forces. Mais certaines batailles se livrent au plus profond de soi, et aucun amour, aussi grand soit-il, ne peut les remporter à votre place."

Elina Svitolina, 32 ans, a demandé de la bienveillance et le respect de sa vie privée alors que sa famille traverse cette séparation, soulignant que personne n'était à blâmer.

"Avec le temps, j’ai fini par comprendre que je devais retrouver le chemin vers moi-même et que je ne pouvais pas y parvenir au sein de notre mariage", a-t-elle ajouté.

"C’est la vérité la plus difficile à laquelle j’ai jamais dû faire face et la chose la plus difficile que j’ai jamais dû dire à la personne que j’aime."

"Gaël m’a écoutée. Il a respecté mes besoins avec une force et une dignité que je n’oublierai jamais. Gaël m’a aimée dans mes plus grandes joies comme dans mes moments les plus sombres, et je l’ai aimé de tout mon cœur".

"Skai passera toujours en premier. Notre mariage prend fin, mais pas notre famille. Nous serons toujours ses parents, côte à côte, à chaque étape de sa vie".

Sur le court, Elina Svitolina, quadruple demi-finaliste de Grand Chelem, s’est récemment qualifiée pour les finales WTA de fin de saison à Indian Wells, en Californie.

Le Français Gael Monfils, 40 ans, l’un des joueurs les plus charismatiques de sa génération, a pris sa retraite du tennis professionnel, selon l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

Il prévoyait de prendre sa retraite fin 2026 et de faire ses adieux lors du Masters de Paris en novembre, mais l’ITIA le répertorie désormais comme retraité.

(Par Pearl Josephine Nazare à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)