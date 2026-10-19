Toc toc : devinez qui est le nouveau coach de Valenciennes ?
Le Frapper avant d’entrer. Une semaine après avoir viré son coach alors qu’il venait de gagner 13-0 en Coupe de France, le Valenciennes FC ont annoncé ce lundi le successeur de Pierre Blois . Et il s’agit de David Le Frapper. Pas du tout un inconnu pour les supporters du VAFC puisqu’il a déjà entraîné le club en 2015 et y a même été joueur entre 1991 et 1995.
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