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Manchester City relégué en Championship ?
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 17:57

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Manchester City relégué en Championship ?

Manchester City relégué en Championship ?

Va t-on réellement voir Haaland contre Wrehxam et Lincol City ? Nouvel épisode de la longue série des i nfractions financières de Manchester City . Après avoir été reconnu coupable de 114 charges, les Skyblues (et le monde du football) attendent de connaître leur sanction. Et, selon des informations du Daily Mail , les Cityzens pourraient bien se voir relégués.

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