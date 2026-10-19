Manchester City relégué en Championship ?
Va t-on réellement voir Haaland contre Wrehxam et Lincol City ? Nouvel épisode de la longue série des i nfractions financières de Manchester City . Après avoir été reconnu coupable de 114 charges, les Skyblues (et le monde du football) attendent de connaître leur sanction. Et, selon des informations du Daily Mail , les Cityzens pourraient bien se voir relégués.
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