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Une double championne d'Europe prolonge à la tête de l'Angleterre
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 17:24

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Une double championne d'Europe prolonge à la tête de l'Angleterre

Une double championne d'Europe prolonge à la tête de l'Angleterre

On ne change pas une sélectionneuse qui gagne. Double championne d’Europe à la tête des Lionesses, Sarina Wiegman prolonge son histoire avec l’Angleterre, en signant un nouveau contrat jusqu’en 2029. Arrivée outre-manche en 2021, la Néerlandaise a permis aux Anglaises de remporter leurs premiers trophées avec l’Euro 2022 et 2025 ainsi que la Finalissima 2023.

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