Temps de travail : plus de la moitié des cadres fait régulièrement des heures supplémentaires, généralement ni payées ni récupérées

Les cadres "ont déjà une forte charge de travail" et "sont dans l'incapacité d'y faire face". D'autant qu'ils sont nombreux à ne pas estimer pouvoir déconnecter pendant les jours de repos.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Jusqu'à 49 heures de travail par semaine, travail pendant les jours de repos, surcharge de travail... Plus de la moitié des cadres fait régulièrement des heures supplémentaires, et elles ne sont bien souvent pas payées ni récupérées (58%), selon une étude publiée jeudi 17 octobre par Viavoice pour l'Ugict-CGT.

Alors que l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a plaidé la semaine dernière pour une augmentation de la durée du travail, au-delà des 35 heures , afin d'augmenter les recettes de l'État, l'étude montre que les cadres "ont déjà une forte charge de travail" et "sont dans l'incapacité d'y faire face", relève auprès de l' AFP Caroline Blanchot, secrétaire générale de l'Ugict-CGT -qui représente les ingénieurs, cadres et techniciens-.

"Les cadres commencent leur semaine avec déjà du retard dans les mails, arrivés le week-end mais aussi ceux qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter la semaine précédente", poursuit-elle. Globalement, 30% des cadres sondés estiment leur temps de travail par semaine à moins de 40 heures, 38% entre 40 et 44 heures, 21% entre 45 et 48 heures, et 12% à 49 heures et plus, détaille l'enquête.

Un salaire insatisfaisant

Et ils sont encore 48% en 2024 à travailler parfois pendant leurs jours de repos, contre 56% en 2015. Le télétravail ne les protège pas de "durées excessives de travail", selon 61% des sondés. Les deux tiers d'entre eux réclament un droit à la déconnexion effectif (contre 56% en 2016).

De plus en plus, les priorités des cadres sont l'équilibre entre leurs vies privée et professionnelle (73% contre 68% en 2016), le salaire (63% contre 52%), le contenu et le sens de leur travail (53%), avant la carrière (15%).

Une majorité (52%) juge sa rémunération en inadéquation avec son temps de travail réel, contre 46% qui la trouvent adéquate. Les avis sont partagés concernant la charge de travail et leur implication.

L'enquête, réalisée par Viavoice, a été menée au moyen d'interviews en ligne du 9 au 20 septembre 2024, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population des cadres en France métropolitaine, selon la méthode des quotas.