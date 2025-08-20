Supprimer la TVA sur les livres : le plan du Danemark pour encourager la lecture

Le pays scandinave fait face à une "crise de la lecture" qui s'observe notamment dans les résultats d'études auprès des adolescents.

( Ritzau Scanpix / NIELS CHRISTIAN VILMANN )

Afin d'encourager à la lecture, le gouvernement danois veut supprimer la TVA sur les livres, actuellement à 25%, a annoncé mercredi 20 août le ministre de la Culture, Jakob Engel-Schmidt. "Le gouvernement propose dans son projet de loi de finances de supprimer la TVA sur les livres", a-t-il dit dans un entretien à l'agence Ritzau. "Nous devons tout mettre en oeuvre pour résoudre cette crise de la lecture qui, malheureusement, se répand ces dernières années", a expliqué le ministre, précisant que la suppression coûterait 330 millions de couronnes (44,2 millions d'euros) par an à l'Etat.

Détérioration du niveau de lecture

Selon le dernier rapport Pisa de l'OCDE, quelque 24% des élèves danois de 15 ans ne maîtrisent pas les compétences minimales pour comprendre et extraire des informations d'un texte simple, une proportion en hausse de quatre points en dix ans.

Les professionnels danois de l'édition se disent eux favorables à cette suppression. Combinée avec "une augmentation des achats publics de livres pour les bibliothèques publiques et scolaires, (elle) pourrait renforcer encore davantage la culture de la lecture et garantir l'accès aux livres physiques pour tous les Danois – à la fois enfants et adultes", ont-ils écrit dans un rapport remis fin mai au ministre.

A travers l'Europe, le Danemark avait le taux le plus élevé tandis que beaucoup de pays appliquent un taux réduit ou spécifique aux livres. Le Royaume-Uni n'a lui aucune TVA sur les livres.

En France, la vente de la location de livres sont soumises à une TVA au taux réduit de 5,5%. Le secteur est en outre régi par la loi "Lang", qui impose depuis 1982 un système du prix unique, qui doit être respecté par tous les détaillants quelle que soit la période de l'année.