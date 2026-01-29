Natalité : la France a finalement enregistré encore moins de naissances qu'estimées en 2025

Le solde naturel de la population, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est devenu négatif en 2025, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

( AFP / LOIC VENANCE )

Le nombre de naissances estimées en France en 2025 était déjà le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Insee a annoncé jeudi 29 janvier que ce chiffre était finalement encore plus bas, à 643.770, contre 645.000 initialement prévus.

"En décembre 2025, 53.432 naissances ont eu lieu en France, soit 1.724 naissances en moyenne par jour. Cela représente une baisse de 1,1% par rapport à décembre 2024", a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques. Au total, 2,3% de bébés de moins ont vu le jour en 2025 par rapport à l'année précédente. "Cette baisse était de ‑2,8% entre 2023 et 2024", a ajouté l'Insee.

Ces données sont toujours provisoires, "car les bulletins de naissances n'ont pas encore été tous transmis à l'Insee" .

Les décès en hausse

En parallèle, le nombre de décès a augmenté en France , passant à 651.000 personnes en 2025, soit une hausse de 1,5% par rapport à 2024.

Résultat, le solde naturel de la population, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est devenu négatif en 2025, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pour relancer la natalité, le gouvernement a annoncé notamment la création d'un nouveau congé de naissance, qui doit permettre aux parents de rester jusqu'à deux mois de plus auprès de leur enfant, et a promis un plan national de lutte contre l'infertilité.