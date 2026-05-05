Pathé, Vendôme Pictures et la famille Saadé lancent une société de production de films en anglais

( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La société de production de films Pathé ainsi que Merit France, holding de la famille Saadé, propriétaire de CMA CGM, ont annoncé mardi s'associer avec Vendôme Pictures pour lancer une nouvelle société spécialisée dans la production de films en anglais.

La création d'Emotion Pictures "marque une expansion significative des ambitions internationales des sociétés, qui trouvent ainsi un foyer dédié aux films commerciaux en langue anglaise", expliquent les trois acteurs dans un communiqué.

Pathé, l'une des principales sociétés de production en France, derrière les plus gros blockbusters du cinéma français de ces dernières années ("Le comte de Monte-Cristo", "Les Trois Mousquetaires"), et Vendôme, du producteur Philippe Rousselet, entretiennent une relation ancienne.

Ils ont produit ensemble "Coda", adaptation américaine de "La famille Bélier", récompensée de trois Oscars dont celui du meilleur film en 2022.

"Emotion Pictures sera le foyer des cinéastes pour raconter des histoires originales (...). Les films que les studios produisaient dans les années 80 et 90, que les publics du monde entier réclament, et qui sont devenus bien trop rares aujourd'hui", a décrit Philippe Rousselet, cité dans le communiqué.

Vendôme et Pathé collaborent actuellement sur la production du film "Ibelin", dont le tournage vient de débuter. Le film revient sur l'histoire vraie de Mats Steen, un jeune Norvégien souffrant de myopathie de Duchenne et qui a pu se connecter au monde grâce à son alter ego dans le jeu World of Warcraft, où il était admiré par des milliers de personnes.

Ce long-métrage "incarne la vision éditoriale qui définira le label Emotion Pictures", est-il écrit dans le communiqué.

"Nous soutiendrons des films originaux, portés par leurs personnages et pensés pour le grand écran", a promis Ardavan Safaee, président de Pathé.

Merit France, la holding familiale des Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, détient également BFM TV et RMC ou encore les journaux La Tribune Dimanche et La Provence.

En mai 2025, elle a acquis 20% de Pathé, jusqu'ici intégralement détenue par la famille Seydoux.

Cette acquisition avait été présentée comme un moyen pour Pathé d'accélérer son développement dans la production de séries et de films à vocation internationale.