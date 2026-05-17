Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman
C’est donc ça être un nepo baby. Avec sa victoire sur la pelouse de Volendam (1-2) en toute fin de rencontre, Telstar a assuré son maintien en Eredivisie la saison prochaine . Un succès précieux permis par Ronald Koeman… le fils de Ronald Koema n.
RONALD KOEMAN JR.! 🧤⚽️#voltel pic.twitter.com/AdVEKeL2ym…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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