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Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 18:51

Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman

Telstar assure son maintien grâce à Ronald Koeman

C’est donc ça être un nepo baby. Avec sa victoire sur la pelouse de Volendam (1-2) en toute fin de rencontre, Telstar a assuré son maintien en Eredivisie la saison prochaine . Un succès précieux permis par Ronald Koeman… le fils de Ronald Koema n.

RONALD KOEMAN JR.! 🧤⚽️#voltel pic.twitter.com/AdVEKeL2ym…

LB pour SOFOOT.com

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