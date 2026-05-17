Neymar remplacé par erreur ?

Mauvaise communication. Alors que Santos était déjà mené 3 à 0 par Coritiba à l’issue du premier acte, un imbroglio improbable avec Neymar à encore plus plombé la rencontre pour les Paulistas.

(ATUALIZAÇÃO - Editei, pois não necessariamente a culpa foi o quarto árbitro!) Que imagem... Neymar estava sendo atendido fora do campo. Santos preparou uma alteração e informou que Escobar sairia. Alguém da operação da substituição entendeu que era Neymar a sair e passou a… pic.twitter.com/lFQGbTNfuv…

LB pour SOFOOT.com