Neymar remplacé par erreur ?
Mauvaise communication. Alors que Santos était déjà mené 3 à 0 par Coritiba à l’issue du premier acte, un imbroglio improbable avec Neymar à encore plus plombé la rencontre pour les Paulistas.
(ATUALIZAÇÃO - Editei, pois não necessariamente a culpa foi o quarto árbitro!) Que imagem... Neymar estava sendo atendido fora do campo. Santos preparou uma alteração e informou que Escobar sairia. Alguém da operação da substituição entendeu que era Neymar a sair e passou a… pic.twitter.com/lFQGbTNfuv…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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