Qui a volé la mascotte de Sochaux ?

Le stade Bonal était plein à craquer vendredi soir pour le match de la montée en Ligue 2… mais Sochalion, lui, manquait à l’appel . La mascotte du FC Sochaux a été privée de la fête pour une triste raison : son costume a été volé . Celui qui devait se mettre dans la peau du lion a constaté, à quelques heures du coup d’envoi, que le corps de la tenue avait disparu . L’une des deux têtes du costume dont dispose le club s’est aussi évaporée.

« On a cherché en vain pendant une heure et demie dans le stade » , a-t-il confié à L’Est Républicain . Le vol a eu lieu « probablement entre jeudi et vendredi matin » . Le FCSM a dû solliciter une association locale pour se faire prêter des pièces de complément et ainsi permettre la présence de Sochalion samedi, à Montbéliard, pour les festivités.…

QB pour SOFOOT.com