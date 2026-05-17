L'émotion d'Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano
L’adieu aux larmes. Pour son dernier match au Metropolitano sous la tunique de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est titulaire face à Gérone et était particulièrement ému au moment d’entrer sur la pelouse accompagné de ses quatre enfants.
🥹 Antoine Griezmann qui fait son entrée sur la pelouse du Metropolitano avec ses enfants pour sa dernière à domicile...#LALIGA #AtletiGirona pic.twitter.com/DRnCnW57bW…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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