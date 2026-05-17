L'émotion d'Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano

L'émotion d'Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano

L’adieu aux larmes. Pour son dernier match au Metropolitano sous la tunique de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est titulaire face à Gérone et était particulièrement ému au moment d’entrer sur la pelouse accompagné de ses quatre enfants.

🥹 Antoine Griezmann qui fait son entrée sur la pelouse du Metropolitano avec ses enfants pour sa dernière à domicile...#LALIGA #AtletiGirona pic.twitter.com/DRnCnW57bW…

LB pour SOFOOT.com