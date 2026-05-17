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Rugby-La France, encore battue par Angleterre, termine 2e du Tournoi des Six Nations féminin
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 19:41

Championnat féminin des Six Nations - France - Angleterre

Championnat féminin des Six Nations - France - Angleterre

Le XV ‌de France féminin s'est de nouveau incliné ​contre l'Angleterre (43-28) dimanche lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations ​et termine ainsi à la deuxième place derrière son adversaire ​du jour pour la ⁠septième édition consécutive.

Dans cette "finale" du tournoi disputée ‌devant 35.062 spectateurs au stade Atlantique de Bordeaux (Gironde), un nouveau record pour ​un match ‌féminin de rugby en France, les ⁠Bleues ont concédé une 18e défaite de rang face aux invincibles Anglaises et leur première ⁠dans cette ‌édition 2026 après quatre succès.

De son ⁠côté, l'Angleterre continue de régner sur ‌l'épreuve avec un huitième Grand Chelem ⁠consécutif. Les Anglaises n'ont plus perdu ⁠dans le tournoi ‌depuis une défaite à Grenoble face à ​la France en ‌2018 (18-17).

Malgré le doublé de Pauline Bourdon Sansus, dont l'ouverture du score ​sur une magnifique action, et les réalisations d'Anaïs Grando et de Rose ⁠Bernadou, les Françaises ont subi le réalisme anglais concrétisé par les essais de Sarah Bern et d'Amy Cokayne ainsi que par les doublés de Jess Breach et d'Ellie Kildunne.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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