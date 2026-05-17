Rugby-La France, encore battue par Angleterre, termine 2e du Tournoi des Six Nations féminin

Championnat féminin des Six Nations - France - Angleterre
Le XV de France féminin s'est de nouveau incliné contre l'Angleterre (43-28) dimanche lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations et termine ainsi à la deuxième place derrière son adversaire du jour pour la septième édition consécutive.
Dans cette "finale" du tournoi disputée devant 35.062 spectateurs au stade Atlantique de Bordeaux (Gironde), un nouveau record pour un match féminin de rugby en France, les Bleues ont concédé une 18e défaite de rang face aux invincibles Anglaises et leur première dans cette édition 2026 après quatre succès.
De son côté, l'Angleterre continue de régner sur l'épreuve avec un huitième Grand Chelem consécutif. Les Anglaises n'ont plus perdu dans le tournoi depuis une défaite à Grenoble face à la France en 2018 (18-17).
Malgré le doublé de Pauline Bourdon Sansus, dont l'ouverture du score sur une magnifique action, et les réalisations d'Anaïs Grando et de Rose Bernadou, les Françaises ont subi le réalisme anglais concrétisé par les essais de Sarah Bern et d'Amy Cokayne ainsi que par les doublés de Jess Breach et d'Ellie Kildunne.
(Rédigé par Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer