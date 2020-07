Télémédecine : 6 applications qui changent la vie des malades

Le record a été atteint pendant le confinement. Entre le 6 et le 12 avril dernier, les caisses d'Assurance maladie ont remboursé plus d'un million de téléconsultations. Bien loin des 150 000 actes médicaux « en ligne » déclarés à la Sécurité sociale entre septembre 2018 et décembre 2019 !

Il faut dire qu'au printemps dernier, un grand nombre de praticiens ont basculé sur le Net, recourant aux dispositifs de vidéocommunication pour pouvoir poursuivre leur activité. C'est ainsi sur Zoom, Skype, WhatsApp ou encore FaceTime... qu'un bon nombre de Français ont sollicité les quelque 225 000 médecins de l'Hexagone. Le Point vous propose de découvrir six plateformes spécialisées qui voient leur fréquentation grimper avec le rebond de la pandémie.

Biloba, pour la santé des petits

Lancée en avril dernier, cette appli de téléconsultation médicale pédiatrique tire son nom d'un arbre doté de pouvoirs thérapeutiques, selon les manuels de médecine traditionnelle chinoise. L'originalité de cette plateforme tient à son modèle économique. « Pour 5,99 € par mois (ou 34,99 € pour un an), nos abonnés peuvent solliciter nos médecins, autant de fois qu'ils le souhaitent, et ce, sept jours sur sept », expose Benjamin Hardy, son cofondateur. Ce fils de médecin, marié à une généraliste, avait lancé, avec Baptiste

