Téji Savanier va poursuivre sa carrière dans le nooooord-est
L’annonce que personne n’attendait. Téji Savanier s’exile de sa Paillade et s’engage officiellement au FC Metz après avoir quitté libre Montpellier . Le Sudiste de 34 ans aux 457 matchs en carrière de club évoluera pour la première fois dans un club situé au nord d’Avignon et reprend la baguette de meneur laissée vacante par Gautier Hein, parti du côté de l’OGC Nice .
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