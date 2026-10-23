Ted Lasso aussi peut faire la saison de trop (et il l’a faite)

La quatrième saison de Ted Lasso disponible sur la plateforme d’Apple peine à redonner du souffle à la série, comme à faire revivre la magie des débuts. Pourtant, il y avait de bonnes intentions...

On ne « termine » pas la saison 4 de Ted Lasso . On ne la « finit » pas non plus. Non, on « va au bout ». « Aller au bout » sous-entend qu’il faut (un peu, au minimum) se forcer pour y arriver. Parce que, pour le dire gentiment, cette quatrième saison est sans doute la moins bonne de toutes, au grand soulagement de la troisième qui se trimballait seule avec cette étiquette.

Écartons d’emblée l’argument des haters de Ted Lasso qui prennent un malin plaisir à dire que c’est nul depuis la première minute du premier épisode de la première saison, qu’ils l’avaient bien dit, blablabla. Il faut assumer d’avoir accroché à la série pour ce qu’elle est. C’est-à-dire une série feel good , avec ce que ça draine d’humour, de malice et de légèreté. Une série qui prenait le foot comme un prétexte pour raconter les états d’âme et les petites histoires des personnages principaux comme secondaires, tous aussi attachants les uns que les autres. Avec de temps en temps, la petite morale qui va bien et les scènes tire-larmes classiques. Bref, à moins de croire qu’il s’agissait d’une œuvre cinématographique sur les choix tactiques d’une équipe londonienne à petit budget, ça faisait le taf et ça tenait la promesse.…

Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com