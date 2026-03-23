 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tebas donne une leçon à la France concernant les IPTV illégales
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 16:55

Tebas donne une leçon à la France concernant les IPTV illégales

Tebas donne une leçon à la France concernant les IPTV illégales

Lui, il ne se bat pas contre des moulins à vent. Si la star de Roland Garros est d’ordinaire Rafael Nadal, c’est bien le Don Quichotte du foot espagnol Javier Tebas qui était à l’honneur à deux pas de la terre battue ce lundi matin. À l’occasion d’une conférence encadrée par l’Association pour la protection des programmes sportifs réunissant diffuseurs, ligues sportives et autorités publiques pour échanger à propos de la lutte contre le piratage audiovisuel, le président de La Liga ne s’est pas fait prier pour dresser les louanges des résultats de ce combat en Espagne .

« Nous avons réussi à avoir deux décisions de justice qui ont pu attaquer le piratage, explique le dirigeant au crâne luisant. On a pu bloquer de manière dynamique pendant les événements en live. Mais le blocage est plus lent en France. Quand nous trouvons des règles nouvelles, les pirates sont encore loin devant nous. On a une équipe qui surveille l’évolution de ce piratage. Il faut connaître très bien la traçabilité de ces pirates, la source initiale. C’est un appel à vous la France. »

Propos recueillis par SW.

SW, à Paris pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lacroix et la bannière
    Lacroix et la bannière
    information fournie par So Foot 23.03.2026 18:03 

    Confronté au forfait de dernière minute de William Saliba, Didier Deschamps a surpris son monde en faisant appel à Maxence Lacroix, jamais convoqué avec les Bleus malgré de belles prestations à Crystal Palace. Pourquoi lui ? Et pourquoi maintenant ? Après quatorze ... Lire la suite

  • Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel
    Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel
    information fournie par So Foot 23.03.2026 17:56 

    Le coup de filet, mais pas comme on en a l’habitude. Radja Nainggolan devra finalement comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d’un dossier de trafic international de drogue , indique ce lundi le parquet. En 2025, l’ancien international ... Lire la suite

  • Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France
    Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France
    information fournie par So Foot 23.03.2026 17:48 

    L’infirmerie en surchauffe. Arsenal, finaliste malheureux ce dimanche face à l’impériale Manchester City en League Cup (2-0), voit ses absences s’accumuler. Comme son coéquipier William Saliba, Gabriel Magalhães est forfait à son tour . Le Brésilien ne rejoindra ... Lire la suite

  • On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes
    On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes
    information fournie par So Foot 23.03.2026 17:44 

    On sait quand David affrontera Goliath. Alors que le PSG a officiellement demandé le report de sa joute contre le RC Lens, voilà que la date et l’heure du match contre le FC Nantes sont connues. La LFP vient en effet d’indiquer que les hommes de Luis Enrique recevront ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank