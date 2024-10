Tchouaméni : un brassard et après ?

Propulsé capitaine des Bleus lors de ce rassemblement, en l’absence de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a changé de statut, malgré un niveau de jeu pas forcément rassurant.

Hors terrain, le grand gagnant du dernier rassemblement des Bleus se nomme Aurélien Tchouaméni. À 24 ans, l’ancien Bordelais a eu l’honneur de porter le brassard tricolore face à Israël puis contre la Belgique. « C’est un sentiment indescriptible. C’est quelque chose dont j’ai rêvé quand j’étais plus jeune » , confiait à Téléfoot celui qui n’avait jusque-là que peu goûté à ce plaisir en club, avant de poursuivre : « Ce que serait un leadership idéal ? Quelqu’un qui rassemble, quelqu’un qui respecte tout le monde, qui permet au groupe de se sentir le mieux possible, qui peut réussir à galvaniser ses coéquipiers. […] Je suis plutôt une force tranquille, quelqu’un qui peut prendre la parole de temps en temps. Après, ce n’est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que j’estime que ce n’est pas forcément ce qui me caractérise le mieux. » Mais alors, qu’est-ce qui fait d’Aurélien Tchouaméni un leader pour les Bleus, à l’heure où ses performances sur le pré peuvent prêter à débat ?

Le cercle des leaders disparus

Pour situer, remontons au printemps 2022. Dans une interview à So Foot (n°197), Didier Deschamps décrivait son mode de fonctionnement à Clairefontaine : « Lorsque j’étais en club, je m’appuyais sur trois joueurs : un leader technique, un leader physique et un leader mental. En équipe de France, je suis passé à cinq joueurs, qui sont représentatifs du groupe : quatre cadres et un jeune appelé à mûrir, à grandir, dans son rôle de leader. » Raphaël Varane et Paul Pogba, en leur temps, ont été ces jeunes, comme l’a été ensuite Aurélien Tchouaméni. Mais après 36 sélections en trois ans, le Madrilène a visiblement rejoint le club des quatre cadres. « La composition de ce cercle s’opère naturellement, mais il est important pour tenir le cadre » , développait Deschamps en 2022.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com