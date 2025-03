Tchouaméni : milieu à plat

Pilier du costaud milieu de terrain aligné par Didier Deschamps en Croatie, Aurélien Tchouaméni a beaucoup couru, mais a très peu pesé. Inquiétant, un peu.

Croatie-France, 17 e minute. Corner de Lucas Digne, Kylian Mbappé remet le ballon au sol à l’entrée de la surface. Aurélien Tchouaméni tente un coup du foulard, directement chopé par Dominik Livaković. Un but sur cette action et le génie sortait de sa lampe. Au lieu de ça, le geste ressemblait plus à un gros plaid d’hiver qu’à une tendre soie designée par un sponsor. Sinon, le bilan d’un des vice-capitaines des Bleus est enneigé. Tchouaméni est celui qui a le plus couru, est le joueur de champ français qui a réussi le plus de passes (avec Guendouzi), mais c’est tout. Jeudi soir, le milieu international U16, U17, U18, U19, U20, U21 et senior a été terne. C’est presque un euphémisme.

The Bridge, cassé

Censé faire le pont entre les rives du terrain, comme pendant son émission, le milieu a justement manqué de liant. Positionné axe gauche d’un 4-4-2 quand la France défendait et en sentinelle quand elle tentait d’attaquer, Aurélien Tchouaméni a assuré l’équilibre, c’est tout. Peu de passes vers l’avant, aucune interception, aucune frappe. Une première mi-temps trop lente sans casser de lignes, une seconde où il prend du recul pour lancer les attaques, mais la pauvreté offensive parle d’elle-même. Ses rares passes verticales ? Mbappé trouvé (10 e ). Juste avant, pour la comparaison, Modrić enchaînait un petit pont sur Adrien Rabiot, une passe latérale utile, et une récupération (9 e ). Tchouaméni incarne le cruel manque de créativité des Bleus, en somme. Certes pas vraiment aidé par un duo Guendouzi-Rabiot pas toujours inspiré balle au pied et laxiste sur le but de Perišić, l’ex-Monégasque a failli dans la construction. Un job délaissé par Antoine Griezmann, inemployé par le Madrilène, mais que pourraient occuper Désiré Doué ou Michael Olise. Voire Rayan Cherki ou Maghnes Akliouche, mais on s’égare.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com