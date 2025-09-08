 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 13:44

Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection

Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection

Le Real Madrid a donc le 06 de Deschamps en numéro favori.

Contre l’Ukraine vendredi, les deux joueurs du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont contracté une blessure. Juste après le match, le club de la capitale s’est empressé d’écrire un communiqué, demandant une réforme autour de la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection. Présent en conférence de presse ce lundi à J-1 du match contre l’Islande au Parc des Princes, Didier Deschamps a indiqué que le staff « avait tenu compte du ressenti des joueurs ».

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank