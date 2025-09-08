Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection

Le Real Madrid a donc le 06 de Deschamps en numéro favori.

Contre l’Ukraine vendredi, les deux joueurs du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont contracté une blessure. Juste après le match, le club de la capitale s’est empressé d’écrire un communiqué, demandant une réforme autour de la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection. Présent en conférence de presse ce lundi à J-1 du match contre l’Islande au Parc des Princes, Didier Deschamps a indiqué que le staff « avait tenu compte du ressenti des joueurs ». …

MBC pour SOFOOT.com