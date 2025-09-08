La Tunisie empoche son ticket pour la Coupe du monde
Yalla !
Ce lundi après-midi, les Tunisiens se déplaçaient en Guinée Équatoriale dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Sous la météo humide de Malabo, les Aigles de Carthage se sont imposés au bout du bout du temps additionnel suite à une contre-attaque éclaire conclue par Mohamed Ali Ben Romdhane. Grâce à cette victoire, les hommes de Sami Trabelsi obtiennent leur ticket pour le Mondial 2026. …
