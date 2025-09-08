 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 17:03

L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie

L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie

Le voyage ne sera pas très long.

Cengiz Ünder a rejoint Beşiktaş dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associé à une option d’achat de 6 millions d’euros. Le Turc, passé par l ’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, n’était plus qu’un remplaçant à Fenerbahçe, l’un des deux autres clubs d’Istanbul. Arrivé ce lundi dans son nouveau club, le joueur à déjà participé à sa première séance d’entraînement sous le maillot des Aigles noirs.…

KM pour SOFOOT.com

