L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie
Le voyage ne sera pas très long.
Cengiz Ünder a rejoint Beşiktaş dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associé à une option d’achat de 6 millions d’euros. Le Turc, passé par l ’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, n’était plus qu’un remplaçant à Fenerbahçe, l’un des deux autres clubs d’Istanbul. Arrivé ce lundi dans son nouveau club, le joueur à déjà participé à sa première séance d’entraînement sous le maillot des Aigles noirs.…
KM pour SOFOOT.com
