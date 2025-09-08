Mbappé pourrait égaler Zidane ce mardi
Coup de tête ou pas, l’histoire retiendra.
Depuis qu’il a récupéré le brassard des Bleus en septembre 2022, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche de le perdre. Avec une cote de popularité qui dégringole, le costume de capitaine commence à peser lourd. Mais ce mardi, face à l’Islande, il pourrait égaler un certain Zinédine Zidane au nombre de matchs disputés en tant que capitaine de l’équipe de France. Manuel Amoros, Roger Marche, et bien sûr Hugo Lloris, restent devant.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer