Le Maroc et Igamane régalent en Zambie
Igamane of the match ?
Ayant déjà validé son ticket pour la Coupe du monde 2026, le Maroc continue son sans faute dans ces éliminatoires. Sans Hakimi, Brahim Díaz ou encore Azzedine Ounahi laissés au repos, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel face à la Zambie. 21 points sur 21 possibles , les hommes de Regragui confirment leur retour en puissance après leur dernière CAN décevante.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer