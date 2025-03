information fournie par So Foot • 27/03/2025 à 09:52

Taylor Swift s’invite sur le maillot de Barcelone pour le Clásico

Qu’es-tu devenu, FC Barcelone ?

Après tous les leviers et sponsors que le FC Barcelone a utilisés et mis en place ces dernières années, il y a forcément un prix à payer. Dans le cadre du partenariat avec Spotify, sponsor principal du maillot, le club catalan a déjà dû mener plusieurs opérations marketing. Les logos des Rolling Stones, de Drake, de Rosalía, de Karol G et de Coldplay ont déjà fait leur apparition sur le maillot des Blaugrana . Cela a donné naissance à des maillots désormais iconiques, comme celui des Rolling Stones.…

RA