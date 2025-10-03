 Aller au contenu principal
Taylor Swift s’invite dans le derby madrilène
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 17:53

Taylor Swift s’invite dans le derby madrilène

Taylor Swift s’invite dans le derby madrilène

Le Real Madrid tient sa revanche

Après s’être fait humilié lors du derby il y a une semaine face à l’Atlético (5-2), le Real Madrid vient de trouver son lot de consolation… en la personne de Taylor Swift . Ce vendredi, la pop star américaine a sorti son 12ᵉ album, intitulé « The Life of a Showgirl » , et dans la chanson « Wi$h Li$t » , elle mentionne… le Real Madrid.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
