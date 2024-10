Taxes sur les sucres transformés : désaccords au sein du gouvernement, la ministre de la Santé fait machine arrière

Geneviève Darrieussecq, à Paris le 29 octobre 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Pour ce qui est de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, je crois que nous devons, plutôt que de vouloir systématiquement taxer, (les) convaincre qu'ils aillent vers des recettes utilisant beaucoup moins de sucres", a expliqué la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, mardi 29 octobre.

Un pas en arrière de la part de celle qui a eu une position plus tranchée sur cette question. La ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, qui avait défendu une taxation des sucres transformés malgré l'opposition de sa collègue de l'Agriculture, s'est contentée mardi 29 octobre d'évoquer des mesures sur les sodas, s'en remettant pour le reste au fait de "convaincre" l'industrie agroalimentaire.

"Modifier la taxation sur les sodas, par exemple en faisant en sorte qu'elle soit plus simple et plus contraignante également pour les industriels, je souscris à cette proposition", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale. "Par contre, pour ce qui est de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, je crois que nous devons, plutôt que de vouloir systématiquement taxer, (les) convaincre qu'ils aillent vers des recettes utilisant beaucoup moins de sucres", a-t-elle poursuivi.

"Des boulets aux pieds" des industriels français

Au cours du weekend, la ministre avait pourtant apporté publiquement son soutien à "des taxes sur les sucres transformés", après que des députés de différents bords ont amendé en ce sens le projet annuel de financement de la Sécurité sociale. Mais ces amendements ont provoqué des dissensions au sein du gouvernement. Si le ministère du Budget les voit d'un oeil favorable, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est opposée à l'idée de mettre "des boulets aux pieds" des industriels français. Dans ce contexte, la position affichée mardi par Geneviève Darrieussecq n'apparaît plus que comme un soutien partiel à l'initiative des députés.

L'alourdissement de la taxe sur les sodas fait l'objet d'un amendement, qui apparaît donc soutenu par la ministre de la Santé. En revanche, ses propos semblent en défaveur d'un autre amendement qui prévoit une "contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés". Geneviève Darrieussecq a également estimé qu'une évolution "ne pourra se faire qu'avec le soutien de la ministre de l'Agriculture", promettant de réunir "tous les industriels" en compagnie de sa collègue.