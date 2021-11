Taxe foncière : pourquoi elle va encore augmenter

La taxe foncière a augmenté de 27,9% en dix ans, et cela devrait continuer. (© Adobestock)

Révision pénalisante de la base imposable, multiplication des taxes additionnelles... la taxe foncière (+ 27,9% en dix ans) payée par tous les propriétaires devrait encore augmenter et peser toujours plus lourd dans le budget des ménages.

Selon l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI), la taxe foncière représente aujourd’hui en moyenne l'équivalent de 2,3 mois de loyer, avec des écarts importants d'une ville à l'autre.

Surtout, elle a augmenté de 27,9% en dix ans, soit trois fois plus que l’inflation et trois fois plus que les loyers. Pourquoi les impôts fonciers s'envolent et pourquoi la hausse n'est pas terminée.

Augmentation constante de la valeur locative

Le calcul de la taxe foncière se fait à partir de la valeur locative de vos biens. Cette dernière est déterminée par comparaison avec la valeur de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux, selon l’article 1496 du Code général des impôts. Et chaque année, elle est revalorisée. Un coefficient forfaitaire est appliqué en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Cette année, il est de 1,002, soit une augmentation de 0,2% des valeurs locatives, la plus faible majoration observée ces dernières années. Au total, la progression a été de 6,1% en cinq ans et de 14,2% en dix ans. Ce mode de calcul est contesté car considéré comme injuste. Il est vrai que les valeurs locatives qui datent de 1970 (!) ne reflètent pas toujours la valeur réelle des logements.

Une refonte est annoncée pour 2026 de façon à coller à la réalité des valeurs immobilières. Les