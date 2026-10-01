Taux d'intérêt de la dette : "La signature de la France est solide" sur les marchés, promet Roland Lescure

L'objectif de la France "de revenir à un déficit de 3% du PIB en 2029, bien qu'ambitieux, reste à portée de main", a assuré le ministre de l'Économie.

Roland Lescure à Paris, le 1er octobre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que le taux d'emprunt de la France poursuit sa hausse, illustrant la défiance croissante des marchés à l'égard du pays, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a assuré jeudi 1er octobre que la "signature de la France est solide".

"J'en veux pour preuve l'adjudication qui vient de se terminer ce matin : 12 milliards d'euros d'adjudication, une demande très importante. Évidemment, les taux sont élevés plus qu'ils ne l'étaient il y a un an . Mais le papier français, comme on dit, se vend bien", a poursuivi le ministre.

L'Agence France Trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs, a en effet procédé jeudi à une adjudication, soit une émission de titres financiers pour emprunter sur le marché obligataire, des Obligations assimilables du Trésor (OAT, titres de dette à moyen ou long terme), pour un montant total adjugé de 12 milliards d'euros.

Par ailleurs, le taux d'emprunt à échéance dix ans de la France a flambé sur les marchés jeudi à 4,96 %, contre 4,85 % la veille, un record depuis 2002. Plus largement, les taux d'intérêt à long terme de plusieurs pays ont dépassé jeudi des records vieux de deux décennies, sur fond de hausse des prix du pétrole et de craintes sur la soutenabilité de la dette des États.

Une dette à 121,7% du PIB en 2027

Le gouvernement français a présenté jeudi son projet de budget, qui prévoit 43 milliards d'euros de "mesures de redressement" des finances publiques. "Nous ne pouvons regarder les taux de l'endettement se serrer en restant les bras croisés. Pour cela, nous reprenons donc le chemin de la consolidation budgétaire en 2027", a déclaré Roland Lescure.

Le projet de budget prévoit que l'endettement de la France atteigne un niveau record de 121,7 % du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain. La charge de la dette, soit le montant des intérêts payés par la France, dépassera 79 milliards d'euros cette année et 91 milliards l'an prochain, selon le ministère de l’Économie.

Roland Lescure a par ailleurs assuré que l'objectif de la France "de revenir à un déficit de 3% du PIB en 2029 , bien qu'ambitieux, reste à portée de main".

"Pour passer de 5 à 3%, C'est 1% de déficit par an. On l'a fait en début de premier quinquennat, donc c'est possible", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Bercy avant le conseil des ministres. Mais "ça ne va pas être facile", a-t-il reconnu.