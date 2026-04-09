Tahirys Dos Santos fait son retour sur les terrains
Plusieurs mois après l’incendie dramatique du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, qui a coûté la vie à 41 personnes, voici des nouvelles qui donnent le sourire. Le Messin Tahirys Dos Santos, victime d’une brûlure au troisième degré dans la nuit du 1 er janvier 2026, a posté une photo de lui sur les pelouses du centre d’entraînement du FC Metz.
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